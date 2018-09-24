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Koca Koca Yalanlar 7. son bölüm: Ahmet gerçekleri öğrendi! Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı!
Koca Koca Yalanlar 7. son bölümde Ahmet nişanın ortasında Müjgan'dan bazı gerçekleri öğrendi ve Sude'yi terk etme kararı aldı. Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanında ise Sude, Ahmet'in peşini bırakmamaya kararlı olduğunu gösterdi. İşte Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölümü
24.09.2018 - 23:49 | Güncelleme:
Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Koca Koca Yalanlar'da Sude, Ahmet'i Müjgan ile geçirdikleri gecenin ardından nişan yapmaya ikna etti. Nişanın ortasında ise Müjgan gelerek Ahmet'e Sude'nin gerçek yüzünü gösterdi. Bunun üzerine Ahmet, Sude'yi terk etme kararı aldı. Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanında ise Sude, Ahmet'in peşini bırakmamakta kararlı olduğunu gösterirken, Ahmet le Müjgan'ın birbirlerine olan aşkları iyice depreşiyor. İşte Koca Koca Yalanlar 7. son bölümde yaşananlar ve 8. yeni bölüm fragmanı
Ahmet, Sude'nin gerçek yüzünü görmesiyle sert tavrını ortaya koyar. Sude ise Ahmet'i geri almak için intikam planlarını devreye sokacaktır.
Müjgan, Ahmet'e olan aşkını unutmayacaktır. Ahmet'te ise Müjgan'a olan aşk yeniden gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.
Ahmet, yeniden Müjgan'a dönecek mi? Müjgan, Ahmet'in hatasını fark ettiğini görüp onu kabul edecek mi?
KOCA KOCA YALANLAR 7. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ahmet ile Müjgan'ın birlikte geçirdikleri gece sonrası Sude, çılgına dönüyor!
Müjgan'ı aldattığı için büyük bir pişmanlık duyan Ahmet, ona geri dönebilmek için her yolu dener. Üstelik Müjgan'ın liseden arkadaşı Erdem geri dönmüştür ve Müjgan ile yakınlığı dikkat çekmektedir. Ahmet, Müjgan'ı kaybetmemek için hızlı adımlar atması gerektiğinin farkındadır. Müjgan ile boşandıktan sonra her şeyini kaybeden Ahmet ile Sude'nin arası da iyi değildir.
Müjgan ile bir gece geçirme fırsatı yakalayan Ahmet, sabahında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Zira Sude, ikiliyi basmıştır ve Ahmet'i nişan için zorlamaktadır. Sude ile nişanlanmak zorunda kalacak olan Ahmet, yeni bir kaçış yolu bulmalıdır.
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Koca Koca Yalanlar 7. son bölüm: Ahmet gerçekleri öğrendi! Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı - Son Dakika Haberler/koca-koca-yalanlar-7-son-bolum-ahmet-gercekleri-ogrendi-koca-koca-yalanlar-8-yeni-bolum-fragmani-21548442154844
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