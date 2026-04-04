Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü eğlence mekanı saldırısında tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar kapsamında, 31 Mart’ta İstanbul’da operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan C.C.D, S.S, Ü.D. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ü.D. ve N.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer zanlılar hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.