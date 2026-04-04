        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü eğlence mekanı saldırısında tutuklu sayısı 8'e yükseldi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü eğlence mekanı saldırısında tutuklu sayısı 8'e yükseldi

        Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 01:11 Güncelleme:
        3 kişi ölmüştü; tutuklu sayısı 8'e çıktı
        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar kapsamında, 31 Mart’ta İstanbul’da operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan C.C.D, S.S, Ü.D. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ü.D. ve N.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer zanlılar hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.

        İZMİT'TEKİ SİLAHLI SALDIRI

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklanmıştı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı, 1'i ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
