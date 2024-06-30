Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 30.06.2024 - 02:50 Güncelleme: 30.06.2024 - 02:51
Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Emre E. yönetimindeki otomobil, Muhammet T. idaresindeki otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Yaralanan sürücü Emre E. ve aynı otomobilde bulunan Ersin Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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