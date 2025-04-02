Kocaeli'de 51 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir tavuk döner satışı yapan işletmede meydana geldi.

İşletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 51 kişide mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı. Bu şikayetler üzerine 51 kişi zehirlenme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel bir hastane ile Derince Eğitim ve Araştırıma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından 50 kişi taburcu edildi. 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden satışı yapılan dönerden numune alarak tahlile gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.