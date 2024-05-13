Kocaeli'de asker eğlencesinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'de asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
AA'nın haberine göre; silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.