Kocaeli'deki olay, saat 17.00 sıralarında Kandıra ilçesindeki Cebeci Halk Plajı’nda meydana geldi. Sakarya'dan Kandıra’ya gelip denize giren Gökdeniz ve Mücahit A. isimli kardeşlerin suda çırpındığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kardeşler sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından iki kardeş, Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gökdeniz ve Mücahit A. kurtarılamadı.