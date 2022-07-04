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Kocaeli'de kazada ağır yaralanan astsubay kurtarılamadı

Kocaeli Darıca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan astsubay Oğuzhan Atalay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de kazada ağır yaralanan astsubay kurtarılamadı
Kazada ağır yaralanan astsubay kurtarılamadı
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İHA

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan astsubay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Atalay idaresindeki 41 AKN 974 plakalı otomobil ile Murat B. yönetimindeki 34 GG 1436 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile 41 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Oğuzhan Atalay yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Oğuzhan Atalay
Oğuzhan Atalay

İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Atalay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Atalay’ın cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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