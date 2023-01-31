Gebze´de savcı gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı´nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)Erol POLAT/GEBZE,(Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-01-31 22:40:49



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