Gebze´de savcı gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı´nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)Erol POLAT/GEBZE,(Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-01-31 22:40:49
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