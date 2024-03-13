Kocaeli'de radyatör fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barış Mahallesi 1801. Sokak'ta radyatör üretimi yapılan fabrikanın banyo kumlama kazanında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını büyümeden söndürmesinin ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.
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