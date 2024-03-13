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        Kocaeli'de radyatör fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:53 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:10
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        Kocaeli'de radyatör fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde radyatör fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Barış Mahallesi 1801. Sokak'ta radyatör üretimi yapılan fabrikanın banyo kumlama kazanında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını büyümeden söndürmesinin ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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