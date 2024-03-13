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        Kocaeli'de 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:11
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        Kocaeli'de 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.

        Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Egemen Emir Onhan'dan (24) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Onhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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