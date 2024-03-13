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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:56
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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.M. idaresindeki 41 AEZ 009 plakalı hafif ticari araç ile Ş.M. yönetimindeki 41 AOS 967 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçların savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kazada, sürücüler ile otomobildeki çocuk M.M. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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