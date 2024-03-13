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        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş'tan, öğrencilere servis desteği açıklaması

        Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine servis desteği vereceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:59
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        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş'tan, öğrencilere servis desteği açıklaması
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        Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine servis desteği vereceğini bildirdi.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Tutuş, paylaştığı seçim beyannamesinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ve ailelerine müjde verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutuş, eğitimin önemine değinerek, "8. sınıf ve 12. sınıfta çocuklarımızın sınavları var. Liselere ve üniversiteye hazırlık sınavları. Haliyle ailelerin üzerinde ekstra yükler oluşuyor. Biz de bu yüke ortak olmak istedik. İzmit Belediyesi olarak ailelerimizin yüküne omuz vermek adına, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize servis desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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