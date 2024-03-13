Kocaeli Valisi Yavuz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 14 Mart 1827 tarihinde açılan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluşunun, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğini belirtti.

İnsanı önceleyen ve insana değer veren bir medeniyet anlayışına sahip olduklarına işaret eden Yavuz, "İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın" düsturunu benimsedikleri devlet yönetiminde de insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu kaydetti.

Yavuz, kaliteli bir sağlık sisteminin, gelişmiş bir toplumun birinci şartı olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. Şehirlerimize kurulan modern hastanelerde vatandaşlarımıza sunulan modern sağlık hizmetleri ile kıymetli sağlık çalışanlarımız sayesinde, sağlık alanında çok önemli bir seviyeye gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hekimlik mesleğinin de geliştiğini ve yenilendiğini aktaran Yavuz, Türkiye'nin artık sağlık turizmine de ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Kocaeli'miz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. İlimizde görev yapan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın, bu hizmet kervanında özveri ve inançla, dün olduğu gibi bugün de meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye ulaştırılmasında, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir toplumun yetişmesinde katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum."