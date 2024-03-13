Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sokakta tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi

        KOCAELİ'de sokak ortasında tanımadığı Turhan Kuzu'yu (52) bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık Turgut Şahin (32) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, raporlar doğrultusunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’de sokak ortasında tanımadığı Turhan Kuzu'yu (52) bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık Turgut Şahin (32) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, raporlar doğrultusunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Sanığın, 'Kasten öldürme'den müebbet ve 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Olay, 17 Mayıs 2022'de İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Turhan Kuzu, tanımadığı Turgut Şahin tarafından defalarca bıçaklandı. Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Kuzu, olay yerine sevk edilen sağlıkçıların kaldırdığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Turgut Şahin ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        4 KEZ 'CEZAİ EHLİYETİ TAM' DENİLDİ

        Turgut Şahin hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayla ilgili açılan davanın duruşmasına tutuklu sanık Şahin, öldürülen Turhan Kuzu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede, Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu tarafından 4'üncü kez cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun geldiği belirtildi.

        Mütalaasını açıklayan savcı, olay günü sanığın devlet hastanesinde sakinleştirici iğne vurulmasının ardından evine gittiğini, evde babası ile tartışan sanığın bıçağını alarak koştuğunu bildirdi. Sanığın Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne giderek daha önce tanımadığı, sokakta karşılaştığı Turhan Kuzu’yu defalarca bıçaklayıp ağır şekilde yaraladığı, Kuzu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade eden savcı, sanığın bazı ailevi ve ruhsal sıkıntılar bulunsa da adli tıp raporlarına göre ceza sorumluluğunun etkileyecek düzeyde herhangi bir akıl sağlığı rahatsızlığının bulunmadığını belirtti. Savcı, Turgut Şahin hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

        'OLAY ANINDA YAPAY BİR ŞEYİN İÇİNDE GİBİYDİM'

        Duruşmada dinlenen Turhan Kuzu'nun eşi Nurten ile oğlu Recep, "Cezasını çeksin, takdir mahkemenindir" ifadelerini kullanırken, ailenin avukatı ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Turgut Şahin ise "2 senedir cezaevindeyim; halen kime ne yaptığımı bilmiyorum, hayal meyal hatırlıyorum. Özür diliyorum, acılarını da anlıyorum. Olay anında yapay bir şeyin içinde gibiydim. Gerçek dünyadaki anlamının farkında değildim. Adaletinize güvenmek istiyorum. Bu insanı tanımıyorum. Olay günü yaşadığım şeyin şizofreni olduğunu biliyorum. Bilinçli şekilde suç işleyenlerle aynı koğuştayım; hiçbir olaya karışmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Duruşma, dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş'tan, öğrencilere servis desteği açıklamas...
        İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş'tan, öğrencilere servis desteği açıklamas...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        İzmit Körfezi'ndeki renk değişiminin alg çoğalmasından kaynaklandığı belirl...
        İzmit Körfezi'ndeki renk değişiminin alg çoğalmasından kaynaklandığı belirl...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, hanımlar lokali ve aile okulu projelerini...
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, hanımlar lokali ve aile okulu projelerini...
        Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı