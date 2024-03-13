Sokakta tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi

KOCAELİ’de sokak ortasında tanımadığı Turhan Kuzu'yu (52) bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık Turgut Şahin (32) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, raporlar doğrultusunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Sanığın, 'Kasten öldürme'den müebbet ve 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 17 Mayıs 2022'de İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Turhan Kuzu, tanımadığı Turgut Şahin tarafından defalarca bıçaklandı. Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Kuzu, olay yerine sevk edilen sağlıkçıların kaldırdığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Turgut Şahin ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

4 KEZ 'CEZAİ EHLİYETİ TAM' DENİLDİ

Turgut Şahin hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayla ilgili açılan davanın duruşmasına tutuklu sanık Şahin, öldürülen Turhan Kuzu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede, Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu tarafından 4'üncü kez cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun geldiği belirtildi.

Mütalaasını açıklayan savcı, olay günü sanığın devlet hastanesinde sakinleştirici iğne vurulmasının ardından evine gittiğini, evde babası ile tartışan sanığın bıçağını alarak koştuğunu bildirdi. Sanığın Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne giderek daha önce tanımadığı, sokakta karşılaştığı Turhan Kuzu’yu defalarca bıçaklayıp ağır şekilde yaraladığı, Kuzu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade eden savcı, sanığın bazı ailevi ve ruhsal sıkıntılar bulunsa da adli tıp raporlarına göre ceza sorumluluğunun etkileyecek düzeyde herhangi bir akıl sağlığı rahatsızlığının bulunmadığını belirtti. Savcı, Turgut Şahin hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'OLAY ANINDA YAPAY BİR ŞEYİN İÇİNDE GİBİYDİM'

Duruşmada dinlenen Turhan Kuzu'nun eşi Nurten ile oğlu Recep, "Cezasını çeksin, takdir mahkemenindir" ifadelerini kullanırken, ailenin avukatı ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Turgut Şahin ise "2 senedir cezaevindeyim; halen kime ne yaptığımı bilmiyorum, hayal meyal hatırlıyorum. Özür diliyorum, acılarını da anlıyorum. Olay anında yapay bir şeyin içinde gibiydim. Gerçek dünyadaki anlamının farkında değildim. Adaletinize güvenmek istiyorum. Bu insanı tanımıyorum. Olay günü yaşadığım şeyin şizofreni olduğunu biliyorum. Bilinçli şekilde suç işleyenlerle aynı koğuştayım; hiçbir olaya karışmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.