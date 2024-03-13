Kocaelispor, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaştı
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaşma sağlandığını duyurdu.
Koyun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Kocaelispor'dan alacağıyla ilgili mutabakata vardıklarını belirtti.
Açıklamasında "Kocaelispor'umuza hayırlı olsun." ifadesini kullanan Koyun, toplantıyı sağlayan Kocaeli İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a, alacağın ön ödemesi konusunda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve fedakarlıklarından dolayı Sadettin Saran'a teşekkür etti.
Koyun, AA muhabirine, anlaşmanın, 2000'li yıllardan kalan yayın hakları borcu nedeniyle Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödeme planını kapsadığını söyledi.
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