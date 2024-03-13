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        Kocaelispor, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaştı

        Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:30
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        Kocaelispor, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaştı
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        Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Koyun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Kocaelispor'dan alacağıyla ilgili mutabakata vardıklarını belirtti.

        Açıklamasında "Kocaelispor'umuza hayırlı olsun." ifadesini kullanan Koyun, toplantıyı sağlayan Kocaeli İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a, alacağın ön ödemesi konusunda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve fedakarlıklarından dolayı Sadettin Saran'a teşekkür etti.

        Koyun, AA muhabirine, anlaşmanın, 2000'li yıllardan kalan yayın hakları borcu nedeniyle Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödeme planını kapsadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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