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        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:09 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:10
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        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 3-0
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        STAT:YıldızEntegre Kocaeli

        HAKEMLER: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir

        KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Cem Ekinci), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Fofana), Amaral (Dk. 79 Mert Çölgeçen), Candeias (Dk. 90+1 Atabey Çiçek), Beridze (Dk. 67 Barış Alıcı), Tanque

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Bahadır Yıldırım (Dk. 67 Özer Özdemir), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cihan, Orhan Nahırcı (Dk. 67 Camara), Erkam Develi, Bardhi (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Ariyibi, Innocent (Dk. 46 Melih İnan) Dembele (Dk. 77 Koray Kılınç)

        GOLLER: Dk. 9 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 38 (P) Candeias, Dk. 83 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Tanque, Emir Ortakaya (Kocaelispor), Orhan Nahırcı, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)

        Kocaelispor, 1'inci Lig'in 7´nci haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü´nü 3-0 mağlup etti. 

        8´inci dakikada Candeias´ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde seken topla buluşan Yusuf Cihat Çelik vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

        35´inci dakikada Kocaelispor sol kanattan Yusuf Emre Gültekin ile serbest vuruş kullandı. Erkam Reşmen´in ceza sahası içinde Emir Ortakaya´yı düşürmesiyle Kocaelispor, penaltı kazandı. 

        38´inci dakikada penaltıyı kullanan Candeias, topu filelere gönderdi: 2-0.    

        45+2'nci dakikada Candeis´ın ara pası sonucu topla buluşan Beridze topu ceza sahası içinde Tanque´ye gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tanque´nin topa sert vuruşunu Metin Uçar engelledi. 

        83'üncü dakikada Tanque'nin orta sahadan savunmanın arkasına aşırttığı topu karşılayan Barış Alıcı, kalecinin üstünden aşırttığı topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

        Maç, Kocaelispor´un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-10-01 18:08:21

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