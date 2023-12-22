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        Park halindeki 35 aracın camlarını kıran şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:32
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        Park halindeki 35 aracın camlarını kıran şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        İzmit'teağabeyiyle tartıştıktan sonra açık otoparkta bulunan 35 aracın camlarını kırdığı için adliyeye sevk edilen F.A., savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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