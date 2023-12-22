Park halindeki 35 aracın camlarını kıran şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI

İzmit'teağabeyiyle tartıştıktan sonra açık otoparkta bulunan 35 aracın camlarını kırdığı için adliyeye sevk edilen F.A., savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

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