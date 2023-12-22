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        Kocaeli'de kursiyerler Filistinliler için 300 yeni doğan seti hazırladı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kursiyerlerin İsrail'in saldırdığı Gazze'de yeni doğan bebekler için hazırladığı 300 giyim seti, bölgeye ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:35
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        Kocaeli'de kursiyerler Filistinliler için 300 yeni doğan seti hazırladı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kursiyerlerin İsrail'in saldırdığı Gazze'de yeni doğan bebekler için hazırladığı 300 giyim seti, bölgeye ulaştırılacak.

        Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Gazze'de yeni doğan bebekler için giyim seti hazırlıyor.

        Proje kapsamında hazırlanan 300 giyim seti, koliler halinde toplanma yeri olan Mersin'e gönderilecek.

        Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, ülke genelinde eş zamanlı olarak birçok merkezde Filistinliler için battaniye, polar, içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandığını söyledi.

        Projede gönüllük esasıyla üretim yaparak yaralara bir nebze olsun merhem olmak istediklerini dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

        "Gölcük Halk Eğitimi Merkezinde görevli kadrolu öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki günahsız, masum bebeklerimiz için giyim setleri dikmeye başladı. Üretim aralıksız devam ediyor. Şu an 3 atölyede 300 yeni doğan seti yapıldı. Her bir set, 7 parça üründen oluşuyor. Kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtik. Bir nebze de olsa onları ısıtacak ürünleri tercih ettik."

        Türkmen, daha önce de deprem, salgın gibi doğal afetlerden etkilenenlere destek için üretimde bulunduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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