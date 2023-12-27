TEM'de TIR'ın açılan damperi tabelaya çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolunda TIR'ın açılan damperi, elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolunda TIR'ın açılan damperi, elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Körfez kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın damperi, seyir halindeyken açıldı. Damper, yolun üstünde bulunan elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TIR ve damperli dorsesi birbirinden ayrılırken, yol tabelası da asfalta düşerek parçalandı. TIR sürücüsünün yara almadığı kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.