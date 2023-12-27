Kocaeli'de eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Orhangazi Mahallesi 240. Sokak'ta önceki gün N.M. ile ablasının boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kocabay arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda N.M, Kocabay'ı silahla ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüpheli N.M. ekiplerin çalışmasıyla dün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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