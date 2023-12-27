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        Kocaeli'de eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:51
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        Kocaeli'de eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Orhangazi Mahallesi 240. Sokak'ta önceki gün N.M. ile ablasının boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kocabay arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda N.M, Kocabay'ı silahla ateş ederek yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli N.M. ekiplerin çalışmasıyla dün yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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