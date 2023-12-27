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        4 yıldır aranan FETÖ firarisi ihraç kurmay binbaşı yakalandı

        KOCAELİ'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıldır aranan ihraç kurmay binbaşı R.Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:15
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        4 yıldır aranan FETÖ firarisi ihraç kurmay binbaşı yakalandı
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        KOCAELİ'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıldır aranan ihraç kurmay binbaşı R.Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, eski kurmay binbaşı R.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan ihraç edildiği öğrenilen ve 4 yıldır firari olan R.Y.'nin adresini tespit etti. R.Y.'nin Gölcük ilçesinde saklandığı evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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