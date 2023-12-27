4 yıldır aranan FETÖ firarisi ihraç kurmay binbaşı yakalandı
KOCAELİ'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıldır aranan ihraç kurmay binbaşı R.Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
KOCAELİ'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıldır aranan ihraç kurmay binbaşı R.Y., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, eski kurmay binbaşı R.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan ihraç edildiği öğrenilen ve 4 yıldır firari olan R.Y.'nin adresini tespit etti. R.Y.'nin Gölcük ilçesinde saklandığı evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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