Erbakan: Emeklinin 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mümkün değil

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "2028’de Yeniden Refah’ın iktidar olması niye önemli? Belediye seçimlerinde dolaştığınız zaman halkın hiç belediyecilikle ilgili bir şey sorduğunu, bir şeyden şikayet ettiğini görüyor musun? Yüzde 5, belki yüzde 10. Yüzde 90’ı geçim derdinden şikayet ediyor. Bu insanların 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı, sadece şu faiz canavarından kurtulabilse, 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilir" dedi.

​YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim öncesi İzmit’te partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aysal, ilçe belediye başkan adayları, parti yöneticileri ve partililerle buluşan Erbakan, Fevziye Cami’de kıldığı ikindi namazı sonrasında Cumhuriyet Bulvarı’nda beraberindekilerle yürüyüş gerçekleştirdi. Vatandaşları selamlayan ve siyasi partilerin stantlarına uğrayan Erbakan, yürüyüşü tamamlanmasının ardından aynı ilçede bulunan bir restoranda teşkilatıyla aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

‘BAŞKA BİR SİYASİ PARTİYE NASİP OLACAK BİR BÜYÜME DEĞİL’

Programda konuşan Fatih Erbakan, “6 ay içerisinde üye sayımızı 265 binden 453 bine getirdik. Bu ne demektir? 6 ayda bir siyasi partinin yüzde 80 oranında büyümesi demektir. Bu başka bir siyasi partiye nasip olacak bir büyüme değil hatta dünyanın başka bir ülkesinde bir siyasi partinin bile böyle hızla büyüdüğü görülmemiştir. Son 1 ayda, 29 günlük Şubat ayında tam 49 bin üye artışı kaydedildi. Pek çok havası ve parası çok olan partilerin yıllar boyunca kaydedebildiği üye sayısını 1 ay içerisinde kaydedebilecek noktaya geldik. Bir ayda 50 bin üye demek, senede 600 bin üye demektir. Bu tempoyla, bu hızla devam edeceğiz ve önce 31 Mart seçimlerine 500 binin üzerine üyeyle gireceğiz, arkasından birkaç ay içerisinde 1 milyon üye hedefine de hep birlikte ulaşacağız” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 2’NCİ SİYASİ PARTİSİ HALİNE GELECEĞİZ’

Erbakan, Türkiye’nin en büyük ikinci siyasi partisi haline geleceklerini vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Önümüzde 480 bin üye ile Milliyetçi Hareket Partisi var. 50 senelik bir siyasi parti. Biz şu anda 453 bine geldik ve bu tempoyla giderek inşallah seçime girerken Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve onun hemen önündeki 500 bin üyeye sahip İYİ Parti’yi de geride bırakacağız ve Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük 3’üncü partisi olarak seçimlere gireceğiz. İnşallah bu hızla, bu tempoyla gittiğimiz takdirde, 2’nci üye sayısı bakımından fazlası olan Cumhuriyet Halk Partisi; 100 senelik siyasi parti, 1 milyon 400 bin üyesi var. Biz 500 bini 31 Mart’ta geçmiş olacağız, arada kalan farkı da Allah’ın izniyle 1 seneye kalmadan tamamlayacağız ve inşallah 1 buçuk milyon ile Türkiye’nin en büyük 2’nci siyasi partisi haline geleceğiz. Bu teşkilatların gözünde bu ışık olduğu müddetçe, kalplerinde bu dava aşkı olduğu müddetçe bu hedeflerin hiçbirisi ulaşılamaz değildir; hepsine birer birer ulaşacağız. 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, 2028’de merkezi hükümette Yeniden Refah’ı iktidar yapacağız inşallah. 31 Mart’ta yerel yönetimlerde milli görüşün iktidarı neden önemli? Bir defa ahlaklı belediyeciliğin belediyelerde hakim olması için önemli. Bir diğer önemli sebep, 31 Mart’ta Yeniden Refah Partisi’nin alacağı sonuç, 2028 seçimlerine Yeniden Refah’ın iktidar adayı olarak girmesine vesile olacak” ifadelerine yer verdi. Anketlere de değinen Erbakan, “İnşallah 31 Mart’ta yüzde 20 alan bir Yeniden Refah Partisi’nin önünde hiç kimse duramaz; 2028’in iktidar partisi olur”

‘FAİZ CANAVARINDAN KURTULABİLSEN 16 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI 17 BİN LİRAYA ÇIKARTILABİLİR’

Ekonomiye ve emeklilere değinen Erbakan, “2028’de Yeniden Refah’ın iktidar olması niye önemli? Belediye seçimlerinde dolaştığınız zaman halkın hiç belediyecilikle ilgili bir şey sorduğunu, bir şeyden şikayet ettiğini görüyor musun? Yüzde 5, belki yüzde 10. Yüzde 90’ı geçim derdinden şikayet ediyor. Bu insanların 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mümkün değil. Biz sadece yerel yönetimlerde milli görüş iktidarıyla bu sorunların hepsi çözemeyiz. Milli Görüş'ü, merkezi hükümetle iktidara getirmemiz lazım ki, milli görüşün ekonomi modeliyle bu sorunların üstesinden gelelim; bu milletin yüzünü güldürelim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ‘Efendim çok iyi söylüyorsunuz ama bu 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaşını biz 17 bin lira yapsak bize 1.4 trilyon liraya mal oluyor’ dedi. Ben de şimdi diyorum ki evet, 1.4 trilyon değil mi? Peki 2024 bütçesinden faize ne kadar para ödeyeceksiniz? 1.25 trilyon lira. Yani sadece şu faiz canavarından kurtulabilsen, 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilir. Bu faizden kurtulalım diyoruz. Neden bu noktaya geldik? Neden bu faizden kurtulamıyoruz? Yeniden Refah Partimizin mutabakat metninde yazdığı maddeleri uygulamadığımız için ve Milli Kaynak Paketleri kitabımızdaki kaynak paketleri hayata geçirilmediği için. Allah'ın izniyle rantçı belediyeciliği de, örgütçü belediyeciliği de, heykelci belediyeciliği de 31 Mart’ta yıkacağız ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız” şeklinde konuştu.

‘2004’TEN İTİBAREN KURULMUŞ OLAN 17 TANE LGBT DERNEĞİNİ GELİR GELMEZ KAPATACAĞIZ’

LGBT’ye asla geçit vermeyeceklerini ifade eden Erbakan, “Ahlaklı belediye uyuşturucu ve LGBT saldırılarına karşı nesillerimizi, şehirlerimizi inşallah koruyacak. Uyuşturucuya bağımlı hale gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, uyuşturucuya müptela olanların terapisi ve rehabilitasyonu için de ayrıca projelerle bu uyuşturucu belasından şehirlerimizi, nesillerimizi inşallah koruyacağız. Dış güçlerin çok önemli bir projesi olan LGBT sapkınlığına, asrın belasına, 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Belediyelerimizin salonları, sahneleri, binaları, kuruluşları, kurumları, billboardları buralarda bunun propagandasının yapılmasına, bunun etkinliklerinin yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz ve inşallah 2028’de Yeniden Refah iktidarında, 2004’ten itibaren kurulmuş olan 17 tane LGBT derneğini de gelir gelmez kapatacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayları tanıtıldı.