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        TIR'ın damperi yüksek gerilim hattına temas edince sürücü akıma kapıldı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde açılan damperi yüksek gerilim hattına çarpan TIR'ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:21 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:25
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        TIR'ın damperi yüksek gerilim hattına temas edince sürücü akıma kapıldı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde açılan damperi yüksek gerilim hattına çarpan TIR’ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Pelitli Mahallesi Maden Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aracını park eden 43 LJ 076 plakalı TIR’ın sürücüsü Orhan S., henüz bilinmeyen bir sebeple TIR'ın damperini kaldırdı. Bu sırada damperin aracın üzerindeki yüksek gerilim enerji hattındaki tellere değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Orhan S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan S.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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