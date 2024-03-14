Kocaeli'de bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden B.G'nin 5, H.S'nin de 181 farklı suç kaydının olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart'ta İzmit'teki bir iş yerinden 4 bin 500 lira para ile SMA hastası çocuk için bağış toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli'de bir iş yerinden nakit para ve bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

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