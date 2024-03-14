Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 bin dolu makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, 1700 sahte bandrol ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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