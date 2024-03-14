Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 bin dolu makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, 1700 sahte bandrol ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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