Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Futsalın özel sporcuları, "olimpiyat şampiyonluğu" kupasına talip

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futsalın özel sporcuları, "olimpiyat şampiyonluğu" kupasına talip
        ABONE OL
        ABONE OL

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

        İki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milliler, Antalya'da 19-26 Mart'ta gerçekleştirilecek olan ve "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen organizasyon için 4. etap kamp çalışmasını sürdürüyor.

        Teknik direktör İbrahim Acar nezaretinde son hazırlıklarını yapan sporcular, koleksiyonlarına Trisome Oyunları şampiyonluk kupasını da eklemek istiyor.

        İbrahim Acar, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası sonrası ara vermeden çalışmalara başladıklarını, takımın yaklaşık 11 aydır kamplarını sürdürdüğünü anlattı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın misafiri olarak ilde 4. etap çalışması yaptıklarını aktaran Acar, bu kampla hazırlıkların tamamlanacağını belirtti.

        Acar, günde çift antrenmana çıktıklarını aktararak, "Sporcularımızın performansı iyi. Bir önceki kampta hazırlık maçları oynadık, bu kampta da 3 maç planlıyoruz. Sporcularımızın kendi bölgelerinde istenen düzeyde antrenman yapma şansı pek olmuyor. Onları bu dönemde düzenlemeye çalıştık. Evde bulundukları dönemlerde de antrenman yapmalarını sağladık." diye konuştu.

        Kampların aralarını kısa tuttuklarını vurgulayan Acar, "Şu anda takımın düzeyi çok iyi. Müzemizde olimpiyat şampiyonluğu yok. Bütün hedefimiz o inşallah. Bu olimpiyatta da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri, ev sahibi olarak biziz. Şampiyonluğu almak için de gerekeni yapmaya hazırız." dedi.

        - "İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz"

        Acar, turnuvaya katılacak takımları tanıdıklarını, rakiplerin maçlarını izleyip buna göre strateji belirlediklerini bildirdi.

        Her maçta farklı planlamayla hareket edeceklerine işaret eden Acar, müsabaka günü iyi konsantre olan takımların, şampiyonluk yolunda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi.

        Teknik direktör Acar, en başından itibaren inandıkları analizlerle hazırlandıklarını aktararak, "Elde ettiğimiz iki Avrupa şampiyonluğu, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu şampiyonada da bütün detayları hazırlıyoruz. Çocuklarımızın verilen direktifleri yerine getireceğini ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        Türkiye'nin spor sevgisi ve tribün desteğinin çok iyi olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

        "Antalya'da tribünlerin dolu olacağını düşünüyorum. Biz ofansif anlamda iyi oyun oynuyoruz. Gittiğimiz ülkelerde sosyal medya yayınlarından maçlarımızı izlerken heyecan duymuşlardı. Şimdi bunu tribünden izleyecekler. Çok iyi bir tribün, çok iyi bir destekle inşallah ülkemize bu şampiyonluğu getirmek için sahada bütün mücadelemizi vereceğiz."

        Acar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin her zaman kendilerine destek verdiğini, ramazan ayında ülkeye kupa armağan etmek istediklerini sözlerine ekledi.

        - Sporcu Koçak: "O kupayı almadan geri dönmeyeceğiz"

        Milli sporcu Anıl Koçak, Kocaeli kampının güzel geçtiğini, başarılı sonuçlar elde edilmesi için herkesin takıma destek verdiğini anlattı.

        Turnuvada şampiyon olmak istediklerini belirten Koçak, "İnşallah o kupayı almadan geri dönmeyeceğiz. Son Avrupa Şampiyonası'nda 9 gol atmıştım, Antalya'da 10 gol atmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Resul Orakçı da takımda herkesin birbirine destek olduğuna dikkati çekip, kupayı kazanmak istediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Başiskele Belediye Başkanı Özlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu...
        Başiskele Belediye Başkanı Özlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS başvuru ücreti desteği verdi
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS başvuru ücreti desteği verdi
        Kocaeli'de camide çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de camide çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Kocaeli Valisi Yavuz, Gölcük'te 13 aileyi ziyaret etti
        Kocaeli Valisi Yavuz, Gölcük'te 13 aileyi ziyaret etti
        Kocaelispor, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaştı
        Kocaelispor, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaştı