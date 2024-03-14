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        Kocaeli'de camide çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:29
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        Kocaeli'de camide çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

        Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'ta bulunan Vahdet Camisinde bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Elektrik sistemindeki arızadan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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