Kocaeli'de camide çıkan yangın söndürüldü

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'ta bulunan Vahdet Camisinde bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

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