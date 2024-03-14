Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS başvuru ücreti desteği verdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) girecek çocuklarına başvuru ücreti desteği sağladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) girecek çocuklarına başvuru ücreti desteği sağladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından sosyal yardım sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin YKS'ye hazırlanan çocukları için çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 12. sınıfa devam eden 857 öğrenci için 41 Kart uygulamasına 590 lira yatırıldı.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, 857 öğrenciye toplam 505 bin 630 lira sınav ücreti desteği verildi.
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