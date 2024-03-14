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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS başvuru ücreti desteği verdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) girecek çocuklarına başvuru ücreti desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:40
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS başvuru ücreti desteği verdi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) girecek çocuklarına başvuru ücreti desteği sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından sosyal yardım sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin YKS'ye hazırlanan çocukları için çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 12. sınıfa devam eden 857 öğrenci için 41 Kart uygulamasına 590 lira yatırıldı.

        Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, 857 öğrenciye toplam 505 bin 630 lira sınav ücreti desteği verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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