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        Kocaeli'de kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:42
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        Kocaeli'de kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı.

        Pelitli Mahallesi Maden Sokak'ta Orhan S'nin temizlemek için damperini kaldırdığı 43 LJ 076 plakalı tırın kasası, yüksek gerilim hattına temas etti.

        Durumu fark eden sürücü, kabinden çıkmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Elektrik tellerinin kopması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, ekiplerin çalışmasıyla giderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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