Kocaeli'de kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaralandı.
Pelitli Mahallesi Maden Sokak'ta Orhan S'nin temizlemek için damperini kaldırdığı 43 LJ 076 plakalı tırın kasası, yüksek gerilim hattına temas etti.
Durumu fark eden sürücü, kabinden çıkmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Elektrik tellerinin kopması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, ekiplerin çalışmasıyla giderildi.
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