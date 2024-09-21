Kocaeli'de durdurulan araçta 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 750 cep telefonu ele geçirildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 750 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 750 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.