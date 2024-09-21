Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Beylikbağı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde Kadir Ö'nün kullandığı 54 TA 058 plakalı otomobil, Serhat A. idaresindeki 34 ELY 746 plakalı minibüs ve Yunus C. yönetimindeki 41 T 3363 taksiye, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.

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