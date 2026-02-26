Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de yenidoğan bebeği olan aileye silah çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bazı basın yayın organlarında yer alan "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiasına ilişkin olayın şüphelisi yakalandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 00:21
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu habere konu olan olayla ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

