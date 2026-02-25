Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de piyasa değeri 10 milyon lira olan kaçak bitkisel macun ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan kaçak bitkisel macun ele geçirildi.

        Giriş: 25.02.2026 - 20:12
        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, depo ve iş yeri olarak kullanılan bir imalathanede arama yapıldı.

        Aramada, 1600 kilogram doluma hazır tank içerisinde bitkisel macun, 1400 adet satışa hazır bitkisel macun, 7 bin 400 etiket, 2 dolum makinesi, birer ambalaj ve paketleme makinesi ele geçirildi.

        Ele geçirilen ürünün piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

