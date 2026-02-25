Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık'ın namaz sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kuzeninin cenazesi toprağa verildi. Körfez İlçesi Yukarı Hereke Kışladüzü Mahallesi Merkez Camisi'nde dün akşam fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Günay Işık'ın cenazesi (58) aynı camiye getirildi. Fikri Işık, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti, cenazeye namazına Işık ailesinin yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve vatandaşlar katıldı. Günay Işık'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi.

