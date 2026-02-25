Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

        Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık'ın namaz sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kuzeninin cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 25.02.2026 - 17:47
        Körfez İlçesi Yukarı Hereke Kışladüzü Mahallesi Merkez Camisi'nde dün akşam fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Günay Işık'ın cenazesi (58) aynı camiye getirildi.

        Fikri Işık, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti, cenazeye namazına Işık ailesinin yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve vatandaşlar katıldı.

        Günay Işık'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

