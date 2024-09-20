Genç karateciler, Dünya Şampiyonası'nda "zirve" hedefiyle çalışıyor

ŞAHİN OKTAY - 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor.

İtalya'nın Venedik kentinde 9-13 Ekim tarihlerinde düzenleneçcek organizasyon öncesi son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

İlk 20 günlük kampta kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan milliler, ikinci kamp dönemini günde çift antrenmanla teknik ve taktik odaklı sürdürüyor.

Birinci kamp döneminde kuvvet, kondisyon ve daha çok temel altyapı çalışmaları üzerine odaklandıklarını dile getiren Açıkyol, ikinci kamp döneminin ise tamamen teknik ve taktik çalışmalarıyla geçtiğini kaydetti.

Açıkyol, sporcuların hazır halde geldiklerini, fiziki olarak çok iyi durumda olduklarının altını çizerek, "Kumitede 29 farklı kategoride sporcularımız var. Öncesinde Avrupa ve dünyada derece elde etmiş çok başarılı sporcularımız var. Kadro çok dinamik ve başarıya aç. Bunu avantaja dönüştürüp, genel klasmanda da inşallah güzel bir derece alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Genel klasmanda ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini belirten Açıkyol, "İki yıl önce Konya'da genel klasmanda ikinci olduk. Bunun bize vermiş olduğu bir yük var. Dünya şampiyonu olmak bizim için bu sefer başarı olacak. Şu an hiçbir sakatlığımız yok. Her şey yolunda giderse bu kadroyla biz dünya şampiyonu oluruz." ifadelerini kullandı.