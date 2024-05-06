Pres makinesi kurulu sırasında çalışınca sıkışan iş yeri sahibi ağır yaralandı

İZMİT'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., itfaiye tarafından ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, makinenin aniden çalışması üzerine iş yeri sahibi Necmi Ş., makine içerisinde sıkıştı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.