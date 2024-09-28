Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

İzmit ilçesindeki pazar alanında husumetli olduğu pazar esnafı Yiğit Laç'ı bıçaklayarak öldüren, tarafları ayırmaya çalışan Ali B.'yi bacağından yaralayıp kaçan E.T., İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. E.T., sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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