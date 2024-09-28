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        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

        ŞÜPHELİYAKALANDIİzmit ilçesindeki pazar alanında husumetli olduğu pazar esnafı Yiğit Laç'ı bıçaklayarak öldüren, tarafları ayırmaya çalışan Ali B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:36
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        Husumetlisini pazar alanında bıçakladı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        İzmit ilçesindeki pazar alanında husumetli olduğu pazar esnafı Yiğit Laç'ı bıçaklayarak öldüren, tarafları ayırmaya çalışan Ali B.'yi bacağından yaralayıp kaçan E.T., İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. E.T., sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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