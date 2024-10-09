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        Alev alev yanan restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde alev alev yanan restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:55
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        Alev alev yanan restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde alev alev yanan restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranın mutfak bölümünde dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede işletmeyi sardı. Çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri de hattın gaz akışını kesti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 dönüm alanda kurulu bulunan restoranın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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