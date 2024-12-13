Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin diğer kısımlarını da terörden temizleyeceğiz (2)

PARTİSİNİNKOCAELİ 8'İNCİ OLAĞAN KONGRESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki programının ardından İzmit’te bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Kocaeli 8'inci Olağan Kongresi’nde konuştu. Kongreye Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, genel başkan yardımcıları ve genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve partililer katıldı.

‘BUNU BİR YOL KAZASI OLARAK KABUL EDİYORUZ’ Programda konuşan Erdoğan, son yerel seçimleri değerlendirerek, “Şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek durumundayım; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, ülkeyi yönetmek için milletimizin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor. Bugüne kadar tecrübelerimiz bize Türkiye’de AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndan başka bu çıtayı aşabilecek bir hareket olmadığını gösteriyor. Her ne kadar son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz bir neticeyi elde etmiş olsak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Son seçimlerden çıkardığımız dersler dışında gereken düzenlemeleri her kademede yapıyoruz ve yapacağız. Teşkilatlarımızı güçlendirerek, politikalarımızı güncelleyerek, yönetim tarzımızı geliştirerek önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Yeter ki misyonumuzun ne olduğunu hatırlayalım, yeter ki yüreğimizi ve kollarımızı milletimize açalım. Gerisinin kendiliğinden geldiğini zaten göreceksiniz. Biz de aşkla, sevda ile samimiyetle çalışarak Türkiye Yüzyılını adım adım inşa edeceğiz” dedi.

‘SURİYE KRİZİ BUNLARIN TÜM FOYASININ ORTAYA DÖKÜLMESİNİ SAĞLAMIŞTIR’ Suriye’de yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, “Bölgemizde ve dünyada yaşanan her hadise omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu yeniden hatırlatıyor. Son 2 haftadır Suriye’deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir. Son 22 yılda muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yoktur. Rusya- Ukrayna savaşında ‘Türkiye batıdan dışlanıyor’ diyerek ülkemizi bu çatışmanın tarafı getirmek için adeta seferber oldular. Azerbaycan, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı kurtarmak için harekete geçtiğinde en fazla tepki bizim muhalefetten geldi. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı, sanki kabahatmiş gibi Türkiye’yi Azerbaycan’a silah yardımı yapmakla suçladı. Libya krizinde aynı şekilde başkalarından evvel CHP ve şürekasından tepki gördü. ‘Libya’da ne işimiz var’ diye mi ararsın, ‘Arap çölü’ diyerek insanları aşağılayanları mı ararsın tüm cehaletleri sergilediler. Suriye krizi, zaten bunların tüm foyasının ortaya dökülmesini sağlamıştır” diye konuştu.

‘2- 3 OY FAZLA ALABİLMEK İÇİN ARSIZCA HEDEF GÖSTERDİLER’ “Açık söylüyorum; Suriye meselesi Türkiye’de kimin nerede durduğunu özellikle gösteren bir turnusol olmuştur” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Hatırlayın, o günlerde CHP’nin devrik genel başkanı ‘Ortadoğu bataklığı’ diye oryantalist bir kavram uydurdu. Ne anlama geldiğini kendisinin de bilmediği bu kavram üzerinden hem parti tabanını hem de kamuoyumuzu zehirlediği nefret tohumları saçtı. Bölgemizde emperyalistlerin değirmenine su taşırcasına Türkiye’yi gönül ve kültür coğrafyasındaki kardeşlerinden koparmaya çalıştı. MİT TIR'ları kumpasında FETÖ'cü alçaklara destek verilmesinden PKK’nın Suriye uzantısını masum göstermeye kadar her yolu denediler. Ülkesini kan gölüne çeviren BAAS rejimini aklamak için vicdanlarını bile tatile çıkardılar. Ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere yönelik nefret söylemlerini buraya saymıyorum. Evini, yurdunu, ailesini, kimi zaman eşini, dostunu kaybetmiş mazlumları sırf seçimde 2- 3 oy daha fazla alabilmek için arsızca hedef gösterdiler. Neonazi örgütlerin Avrupa’daki gurbetçilere yaptıklarının benzerlerini maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı.”

‘ZULÜM GÖRÜNTÜLERİ BİLE BUNLARI İNSANİ BİR ÇİZGİYE GETİRMEDİ’ Erdoğan, “Şunu üzülerek söylemek mecburiyetindeyim, eski CHP yönetiminin partiye zerk ettiği bu zehir, yeni yönetimin söylem ve eylemlerini de etkilemektedir. Suriye meselesinde açıkça çuvallamalarına rağmen yanlışta ısrar etmeyi halen sürdürüyorlar. Kendi iç kavgalarına, çekişmelerine, ayak oyunlarına öylesine dalmış durumdalar ki Türkiye’de neler oluyor, bölgemizde neler oluyor, dünyada neler oluyor haberleri yok. Bir gün evvel Suriye’deki sorunun çözümünün Esad ile görüşmekten geçtiğini söylerken ertesi gün ‘Suriye bir diktatörden kurtuldu’ diyecek kadar yörüngesiz, omurgasız bir politika bataklığına çırpınıp durdular. Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı histeri nöbetleri ise tam 13 yıldır bir türlü geçinemedi. BAAS rejiminin hapislerinden yansıyan insanlık dışı işkence, ölüm ve zulüm görüntüleri bile bunları insani bir çizgiye getirmedi. Bir garibin elinden tutmak, bir yetimin, öksüzün başını okşamak yerine halen yerinden, yurdundan edilmiş gariplere kin kusuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘HADİ SURİYE’Yİ BİLMİYORSUN, PKK’NIN 40 YILDIR ÇEVİRDİĞİ DOLAPLARI DA MI BİLMİYORSUN’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Erdoğan, “Bölücü terör örgütünün Suriye’deki uzantılarıyla ilgili bizim duruşumuz bellidir Sayın Özel. PYD’yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize CHP Genel Başkanı olarak asıl sizin cevap vermeniz gerekir. Öyle ya, yıllarca bu yapının avukatlığını sizin partiniz üstlendi. Ülke ülke dolaşıp bu örgütün reklamını yapanlar da sizin milletvekillerinizdi. Hatta ‘YPG bize saldırmaz’ diyerek bölücü örgütün Suriye uzantısına kefil olan sizin eski genel başkanınızdı. Çıkın ve açıklayın; YPG ve PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz? Bayrak değiştirmek ne zaman PKK’nın uzantılarını aklamak için yeterli olmaya başladı? Hadi Suriye’yi bilmiyorsunuz, PKK’nın 40 yıldır çevirdiği dolapları da mı bilmiyorsunuz? Allah bunlara basiret ve feraset versin” dedi.

‘ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ŞANSI TÜM BU KRİZLERDE TÜRKİYE’NİN KAPTAN KÖŞKÜNDE AK PARTİ’NİN OLMASIDIR’ Erdoğan, “Ülkemizin en büyük şansı tüm bu krizlerde Türkiye’nin kaptan köşkünde AK Parti’nin olmasıdır. 14- 28 Mayıs seçimlerinde ülkemizin nasıl büyük bir felaketin kıyısından döndüğü zamanla daha net görülecektir. CHP’nin bırakın Türkiye’yi yönetmek, simit tezgahını yönetecek kabiliyete sahip olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Dünya, bir yanda Rusya Devlet Başkanı Putin, bir yandan Amerika’nın müstakbel başkanı Trump gibi güçlü liderlerin oyun sahasına dönüşmüş durumdadır. Aynı şekilde Çin’den Avrupa’ya nice aktör, bu acımasız oyunda kendilerine etkin roller edinme peşindeler. 22 yıllık iktidarımızda sağladığımız ekonomik, diplomatik kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir. Türkiye’yi bölgesel ve küresel her önemli meselede görüşü sorulan, duruşu merak edilen tercihi, dengeleri değiştiren bir ülke haline getirdik. Allah muhafaza Türkiye’nin CHP yönetimi altında tüm bu sınamalardan, tüm bu krizlerden, tüm bu siyasi, ekonomik, diplomatik çekişmelerden geçtiğini düşünebiliyor musunuz? İşte bunun için AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Hep beraber sırt sırta vererek Türkiye’ye daha nice başarılar, nice zaferler yaşatacağımıza inanıyorum. Bu konuda yol ve dava arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyorum” dedi.