İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde kavşakta çarpışıp savrularak bir evin bahçe duvarına çarpan iki otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Osmangazi Mahallesi Nadir ve Zerdali Sokak kesişiminde meydana geldi. Zerdali Sokak üzerinden seyir halinde olan Sümeyye A. yönetimindeki 41 ATD 797 plakalı otomobil ile Nadir Sokak üzerinde ilerleyen Y.K. idaresindeki 06 DJF 529 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobiller bir evin bahçe duvarına çarptı.