Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kavşakta çarpışıp savrularak bir evin bahçe duvarına çarpan iki otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde kavşakta çarpışıp savrularak bir evin bahçe duvarına çarpan iki otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Osmangazi Mahallesi Nadir ve Zerdali Sokak kesişiminde meydana geldi. Zerdali Sokak üzerinden seyir halinde olan Sümeyye A. yönetimindeki 41 ATD 797 plakalı otomobil ile Nadir Sokak üzerinde ilerleyen Y.K. idaresindeki 06 DJF 529 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobiller bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Kazada, Sümeyye A. ve yanındaki kızı H.A. (7) ile diğer aracın sürücüsü Y.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahaleleri sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz

        Benzer Haberler

        D100 Karayolu Kocaeli geçişinde TIR alev alev yandı, yol 1 saat ulaşıma kap...
        D100 Karayolu Kocaeli geçişinde TIR alev alev yandı, yol 1 saat ulaşıma kap...
        Televizyon tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Televizyon tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı
        Evinin odasında kilitli kalan kadını, itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı