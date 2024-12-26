Tek katlı müstakil ev alev alev yandı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin çatısında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.