Ağabeyinin av tüfeği ile öldürdüğü kardeşi defnedildi (2)
TUTUKLANDIKocaeli'ninİzmit ilçesinde miras nedeniyle arlarında husumet bulunan kardeşi İsmail Küçük'ü (56) av tüfeğiyle vurularak öldürülen ağabeyi Fikri Küçük (59), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'ninİzmit ilçesinde miras nedeniyle arlarında husumet bulunan kardeşi İsmail Küçük'ü (56) av tüfeğiyle vurularak öldürülen ağabeyi Fikri Küçük (59), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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