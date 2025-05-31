Kazada ölen Enes'in babası: Oğlumu sıkıştıran otomobili bulun

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde minibüs ile motosikletin çarptığı kazada Enes Ağaç (18) hayatını kaybetti, yanındaki K.K. (16) yaralandı. Gözaltına alınan minibüs sürücü U.D. ev hapsine çarptırılırken; Enes'in babası Erkan Ağaç, kazadan önce oğlunun bir otomobil tarafından takip edildiğini iddia ederek, "Çocuğumu sıkıştırdığı için çocuğum direkt gidemiyor. Çocuğumu kovalayan araba, kaza anında kasiste zaten; o da hızlı geçiyor. Hiç durmadan kaçıyor" dedi.

Olay, 16 Mayıs'ta 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Ağaç yönetimindeki 41 AZJ 168 plakalı motosiklet, caddeden sokağa dönen U.D. idaresindeki 41 AOB 280 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan K.K. (16) hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü U.D.'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi. Ailesi tarafından teslim alınan Ağaç'ın cenazesi, ertesi gün aynı ilçedeki Tavşantepe Ulu Camisi kılınan namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda defnedildi. K.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOCUĞUMA SİLAH ÇEKTİLER' İDDİASI Çevredeki güvenlik kamerasına ulaşan baba Erkan Ağaç, DHA'ya konuştu. Ağaç, "İlk gün öyle biliyorduk ama 2'nci gün öğleden sonra bize bir bilgi geldi. Benim çocuğumun peşinden kovalayan siyah bir araç olduğunu söylendi. Biz de kendi imkanlarımızla bu kamera kayıtlarını inceledik. Baktığımızda gerçekten çocuğumun peşinde bir araba var; araba kovalıyor. Olay da kaza olmadan 300-400 metre gerisindeki Seymen Sapağı'ndan başlıyor. Benim çocuğum normal yolunda giderken karşıdan gelen araba da Seymen'e girerken orada bir münakaşa ediliyor. Kamera kayıtlarında zaten belli. Oradan çocuğumu sıkıştırmaya geldiği ana kadar çocuğumun kovalandığından haberi yoktu. Ta ki çocuğumu sıkıştırıyor; bariyer dibine, kaldırıma sıkıştırıyor; çocuğumu sıkıştırdığı için çocuğum direkt gidemiyor. Orada 10-15 saniye konuşuyorlar. Bana göre siyah arabanın içerisindekiler, orada benim çocuğuma silah çekiyor. Kaç kişi var onu bilmiyorum" dedi. 'HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'