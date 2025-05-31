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        Kazada ölen Enes'in babası: Oğlumu sıkıştıran otomobili bulun

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde minibüs ile motosikletin çarptığı kazada Enes Ağaç (18) hayatını kaybetti, yanındaki K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:30
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        Kazada ölen Enes'in babası: Oğlumu sıkıştıran otomobili bulun
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde minibüs ile motosikletin çarptığı kazada Enes Ağaç (18) hayatını kaybetti, yanındaki K.K. (16) yaralandı. Gözaltına alınan minibüs sürücü U.D. ev hapsine çarptırılırken; Enes'in babası Erkan Ağaç, kazadan önce oğlunun bir otomobil tarafından takip edildiğini iddia ederek, "Çocuğumu sıkıştırdığı için çocuğum direkt gidemiyor. Çocuğumu kovalayan araba, kaza anında kasiste zaten; o da hızlı geçiyor. Hiç durmadan kaçıyor" dedi.

        Olay, 16 Mayıs'ta 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Ağaç yönetimindeki 41 AZJ 168 plakalı motosiklet, caddeden sokağa dönen U.D. idaresindeki 41 AOB 280 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan K.K. (16) hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü U.D.'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi. Ailesi tarafından teslim alınan Ağaç'ın cenazesi, ertesi gün aynı ilçedeki Tavşantepe Ulu Camisi kılınan namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda defnedildi. K.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        'ÇOCUĞUMA SİLAH ÇEKTİLER' İDDİASI

        Çevredeki güvenlik kamerasına ulaşan baba Erkan Ağaç, DHA'ya konuştu. Ağaç, "İlk gün öyle biliyorduk ama 2'nci gün öğleden sonra bize bir bilgi geldi. Benim çocuğumun peşinden kovalayan siyah bir araç olduğunu söylendi. Biz de kendi imkanlarımızla bu kamera kayıtlarını inceledik. Baktığımızda gerçekten çocuğumun peşinde bir araba var; araba kovalıyor. Olay da kaza olmadan 300-400 metre gerisindeki Seymen Sapağı'ndan başlıyor. Benim çocuğum normal yolunda giderken karşıdan gelen araba da Seymen'e girerken orada bir münakaşa ediliyor. Kamera kayıtlarında zaten belli. Oradan çocuğumu sıkıştırmaya geldiği ana kadar çocuğumun kovalandığından haberi yoktu. Ta ki çocuğumu sıkıştırıyor; bariyer dibine, kaldırıma sıkıştırıyor; çocuğumu sıkıştırdığı için çocuğum direkt gidemiyor. Orada 10-15 saniye konuşuyorlar. Bana göre siyah arabanın içerisindekiler, orada benim çocuğuma silah çekiyor. Kaç kişi var onu bilmiyorum" dedi.

        'HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

        Ağaç, "Araba geri alınca benim çocuğumun önü açılıyor. Çocuğum bu sefer kasise gelen kadar kaçıyor ve kasisten hızlı geçmek zorunda kalıyor. Eğer yavaşlasa arkadan kovalayan araba, çocuğumu ezecek. Kasisten onun için hızlı geçmek zorunda kalıyor ve karşıdan gelen araba da sol tarafa tali yola girerken kaza orada meydana geliyor. Çocuğumu kovalayan araba, kaza anında kasiste zaten; o da hızlı geçiyor. Hiç durmadan kaçıyor. 300 metre ileride köprü var; orada MOBESE olduğunu biliyor. MOBESE'ye görünmemek için yoldan aşağı doğru kaçıyor" diye konuştu.

        Polisle görüştüklerini ve araştırdıklarını söylediklerini aktaran Ağaç, herkesten şikayetçi olduğunu belirtti. Ağaç, "Daha arabanın markası, plakası belli değil. Ellerinde 10-15 tane kamera kaydı var ama onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ben daha çok üstlerine gitmesini istiyorum. Savcımızdan yardım istiyorum" dedi.

        OTOMOBİLDEKİLER İLE 20 SANİYE KONUŞMUŞ

        Erkan Ağaç'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerine; motosiklet ile cadde üzerinde seyir halinde olan Enes Ağaç'nın geçişinin ardından plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen siyah otomobilin aynı yöne hızla seyir halinde olduğu, otomobil ile motosikletin kasiste yan yana geldiği anlar yer aldı. Burada Enes Ağaç ile otomobildekilerin yaklaşık 20 saniye konuştuğu, daha sonra Ağaç'ın motosikletle geri manevra yaptığı, otomobilin de aynı şekilde geri gelerek tarafların aynı istikamete devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anının yansıdığı diğer güvenlik kamerasında da motosikletin caddeden sokağa dönen minibüs ile çarpıştığı, arkasındaki otomobilin de durmadan devam ettiği anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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