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        Kocaeli'de iki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı (2)

        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu geçişinde 2 otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin ve yaralanan TIR sürücüsünün kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 23:07 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:10
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        Kocaeli'de iki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı (2)
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        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu geçişinde 2 otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin ve yaralanan TIR sürücüsünün kimlikleri belli oldu. TIR'ın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile Okan Demir’in kaza yerinde, araçtaki Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin’in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen TIR sürücüsü Şahin Karakaş’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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