        Otomobilin alev alması kamerada

        Otomobilin alev alması kamerada

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki yangın, sürücü ve çevredeki esnaf tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:22 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:25
        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki yangın, sürücü ve çevredeki esnaf tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, cadde üzerinde bir anda alev aldı. Aracını durdurup, çıkan sürücü, otomobilin kaputunu açarken, alevler büyüdü. Durumu fark eden çevredeki bir esnaf dükkanındaki yangın söndürme tüpünü sürücüye verdi. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle yaptığı müdahale sonucu alevler söndü.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

