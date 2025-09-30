Gazze'ye destek için Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı aktivist Kocaeli'ye ulaştı

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Kocaeli'ye ulaştı.

İzmit'teki Yeni Cuma Camisi'nin bahçesinde basın açıklaması yapan Moghadam, Üsküdar Meydanı'ndan başlayan yolculuğuna devam ettiğini belirterek, yürüyüşü Gazze'de çocuklar acı veren bir durumda olduğu için başlattığını söyledi.

İnsanlığın bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülüğün hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını dile getiren Moghadam, Nazilerin Yahudilere yaptığının aynısına şu an Gazze'de şahit olduklarını ifade etti.

Moghadam, İstanbul ve Kudüs'ün iki büyük kutsal şehir olduğunu, bundan dolayı İstanbul'dan Kudüs'e yürüdüğünü anlatarak, "Bu yolculuk, tarihi ve vicdan yolculuğu olarak da insanları birleştirme amacıyla yapılan bir yolculuktur. Umarım insanlık bir araya gelip, sıradanlaşan kötülüğe 'dur' diyebilir." şeklinde konuştu.