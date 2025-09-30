Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Beton dökümü sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir inşaata beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan işçi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:32 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:35
        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir inşaata beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan işçi M.Ş. (49), ağır yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Başiskele'ye bağlı Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu M.Ş., elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirdi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından M.Ş., İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

