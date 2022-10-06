Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri temsilcileri Bilişim Vadisi'nde buluştu

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, mobilite alanında 100'e yakın şirketin çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Mobilitede hem TOGG'la hem de uçan araba AirCar'la birlikte çift başlıklı bir çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

Türksat'ın desteğiyle Bilişim Vadisi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı (Government ICT Conference/GGİCTC), sektörün üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

İbrahimcioğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun dördüncüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konferansı kamu ve özel sektör iş birliklerini artırmak ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının dijital dönüşüm hamlesine katkı sağlayabilmek amacıyla başlattıklarını belirten İbrahimcioğlu, networklerin artmasını, iş birliklerinin gelişmesini, aynı zamanda bilginin teknolojiye dönüşerek ticarileşme süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin özel sektöre açılan bir teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Burada özellikle 6 dikeyde çalıştığımızı ifade etmek isterim. Bu 6 dikeyi kapsayan ana bir metaforumuz var, o da sivil teknolojiler. Biz sivil teknolojiler alanında çalışacağımızı deklare ederek süreçleri başlatmıştık." diye konuştu.

- "Savunma sanayisindeki başarıları, sivil alanlara yaymaya çalışıyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında son 20 yılda geldiği noktanın çok ileri ve mutluluk verici bir seviye olduğuna işaret eden İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

"Biz savunma sanayisindeki bu bilgi ve becerileri, başarıları, sivil alanlarda çoğaltabilmek, ölçekleyebilmek, ticari potansiyellerini artırmak amacıyla çalışıyoruz. İşte bu dikeylerden biri de mobilite olmuş oluyor. Mobilitede hem TOGG'la hem de uçan araba AirCar'la birlikte çift başlıklı bir çalışmayı yürütüyoruz. 100'e yakın da mobilite alanında şirket çalışmalarını yürütmekte."

Serdar İbrahimcioğlu, 300'ün üzerinde firmaya ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi'nin İzmir ve İstanbul'daki kampüslerinde de çalışmalarını yürüttüğünü dile getirerek, "Her bir kampüs, bu noktada kendi dikeyinde çalışmalarını yapıyor. Bağlantı teknolojileri, tasarım merkezi, oyun kümelenmesi, siber güvenlik ve akıllı şehirler alanlarında çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Nar İnovasyon Şehri Projesi'nin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına proje yürütücüsü olduklarını belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Bunu TÜBİTAK TÜSSİDE'yle birlikte yapıyoruz. TÜSSİDE, burada yürütülecek projelerin içerikleri, başlıkları, hangi teknolojilerin bu şehirde oluşacağına dair bir raporu yazdı ve verdi. Burada bir teknopark kurduk, bu teknopark Esenler Akıllı Şehir Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgesi. Bunun da en büyük ortağı olarak yerimizi aldık. Kurulacak bu şehirde bütün bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarına yer olacağını söylemek isterim. Bundan önce Kore ve Japonya'da yapılan örnekleri mevcut. 2 milyon metrekare üzerinde kurulacak bu doğuştan akıllı şehir, her noktasında bilgi ve iletişim teknolojilerine ihtiyaç duyacak bir proje. Bunu da yine yerli ve milli teknolojilerle yapmak istiyoruz."

İbrahimcioğlu'nun konuşmasının ardından konferansta oturumlara geçildi.

Bugün sona erecek konferansta, Milli Teknoloji Hamlesi, dijital dönüşüm, Metaverse, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, akıllı şehirler, blockchain gibi konular farklı oturumlarda uzman kişiler tarafından detaylı olarak ele alınacak.

Sergi alanında açılan stantlarda birebir görüşmeler ve farklı ağ geliştirme olanakları sayesinde katılımcılar gün boyu etkileşim halinde olacak.



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