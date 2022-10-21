Kocaeli'de iki tır arasında sıkışan sürücü öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park ettiği tırın hareket etmesi üzerine iki tırın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde tır sürücüsü E.S, gece saatlerinde tır parkındaki aracından indi.

Bu sırada tırın hareket etmesi üzerine E.S, iki aracın arasına sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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