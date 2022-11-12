Gölcük'te usta öğreticilere ERASMUS eğitimi

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KOCAELİ (AA) - Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, usta öğreticilere ERASMUS Akreditasyon Projesi kapsamında eğitim verildi.

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Almanya ve İtalya'dan uzman akademisyenler Gölcük'e geldi.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde, İtalyan Michelle Bertani ve Alman Anna Petzer usta öğreticilere eğitim verdi.

Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, "Yurt dışından alanında uzmanlığı bulunan akademisyen, öğretmen veya eğitimciler ülkemize gererek kurumlarımızda eğitimler vermektedir. Bu bağlamda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 6 uzman yetişkin eğitim alanlarında halk eğitim merkezleri çalışanlarına eğitim ve sunumlar gerçekleştirmektedirler. İlçemizde İtalya'dan Michelle Bertani ve Almanya'dan Anna gelerek usta öğreticilere ve yöneticilere proje hakkında eğitim verdi." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Türkmen, uzman akademisyen Michelle Bertani ve Anna Petzer'e çeşitli hediyeler verdi.



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